Трамп обвинил Канаду в создании помех для американских фермеров

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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что Канада создала сложные условия для работы американских фермеров в граничащих с ней штатах.
Canada has made business for our dairy farmers in Wisconsin and other border states very difficult. We will not stand for this. Watch!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2017 г.
"Канада сделала ведение бизнеса для наших молочных фермеров в Висконсине и в других приграничных штатах очень сложным. Мы не станем мириться с этим", - написал американский лидер в Twitter.
Ранее министерство торговли США объявило о решении установить крупные компенсационные таможенные пошлины в отношении канадских поставщиков древесины хвойных пород в США. По данным ведомства, размер пошлин составит от 3,02% до 24,12%. Они будут введены в отношении пяти поставщиков из Канады, которые субсидируются правительством Канады. В прошлом году Канада поставила в США древесину хвойных пород на сумму, превышающую 5,6 млрд долларов, уточнили в американском Минторге.
Торговый спор по этому поводу между США и Канадой тянется уже несколько десятков лет. Pанее министр торговли США Уилбур Росс подверг критике Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли ( (NAFTA). Данная договоренность была подписана США, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступила в силу в 1994 году. Перезаключение NAFTA было одним из предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа.