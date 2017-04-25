"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в Крыму

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") в новой тарифной линейке отменила внутрисетевой роуминг по России и снизила цены на связь в Крыму, выполнив требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщила директор по маркетингу компании Ирина Лебедева.

"Мы постоянно сотрудничаем с регулятором по вопросам роуминга и сообщаем, что в нашей новой тарифной линейке внутрисетевой роуминг отменяется как класс", - заявила Лебедева.

По ее словам, клиенты оператора, которые обслуживаются на новых тарифных планах, в путешествиях по России смогут получать бесплатные входящие звонки на всей территории действия "Билайна". Для старых тарифных планов это предложение пока не действует.

"Исходящие звонки тарифицируются так же, как в домашнем регионе. Если вы находитесь в домашнем регионе и звоните по межгороду, исходящий звонок будет стоить 5 рублей. Столько же и не из своего региона", - добавила Лебедева.

Кроме того, оператор снизил цены на связь в Крыму. "Входящие звонки в Крыму на новых тарифах будут стоить 1,5 рубля, исходящие - 4 рубля", - сообщила Лебедева.

Она пояснила, что "Билайн" пока не может сделать звонки в республике бесплатными. "Поскольку мы предоставляем услуги на территории Крыма по роуминговому соглашению, здесь, так как услуга входящего звонка оказывается посредством сетей наших партнеров, мы не можем сделать стоимость бесплатной", - рассказала Лебедева.

О необходимости отмены внутрироссийского роуминга, в том числе в Крыму, еще осенью прошлого года заявлял глава ФАС Игорь Артемьев.

В конце марта антимонопольная служба провела совещание, на котором приняла решение отменить в России национальный роуминг. Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что нормативно-правовая база для этого может быть готова в начале третьего квартала 2017 года. По его мнению, россияне при перемещении по стране не должны испытывать неудобства и получать услуги связи, существенно отличающиеся от получаемых в домашнем регионе.

ФАС также намерена проверить взаиморасчеты операторов при оказании услуг в роуминге.

В России действуют национальный, внутрисетевой и отдельный вид роуминга в Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам, а национальный - когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. В свою очередь проблема с роумингом в Крыму возникла из- за того, что пока российские операторы не зашли в регион из-за санкций.