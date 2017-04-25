Moody’s ожидает роста экспорта нефти российскими компаниями на фоне налоговой реформы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские компании могут увеличить экспорт нефти в 2017 году на фоне сокращения экспортной пошлины и ослабления курса рубля, пишет в своем отчете рейтинговое агентство Moody’s.

"Слабый рубль, благоприятная налоговая система налогообложения для экспорта нефти и стабильная добыча, подержанная интенсивным бурением, - это основные факторы, обеспечивающие прибыльность российским компаниям", - говорит вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.

В этой связи агентство ожидает, что российские компании будут наращивать экспорт нефти, так как слабый рубль и снижение экспортных пошлин делают экспорт сырья более привлекательным, чем отправка его на переработку, отмечается в отчете.

Рост добычи на новых месторождениях помог сгладить падение производства на истощенных месторождениях Западной Сибири, а интенсивное бурение на зрелых месторождениях поддержало рост добычи нефти и газового конденсата в целом. Соглашение России с ОПЕК о сокращении добычи при этом вряд ли повредит планам компаний, так как оно больше носит характер заморозки, чем реального сокращения, объясняют в Moody’s.

Capex российских компаний в сектор downstream, скорее всего, останется на минимуме в этом году (за исключением "Татнефти" и "Газпром нефти"). Рост акцизов на нефтепродукты, повышение вывозных пошлин на мазут с 2017 года приведут к тому, что маржа в секторе нефтепереработки будет снижаться, заключают эксперты агентства.