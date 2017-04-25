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Путин обсудит 26 апреля с кабмином вопросы импортозамещения в промышленности и АПК

Экономика и бизнес
25 апреля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Президент РФ регулярно проводит заседания с правительством примерно один раз в две недели по средам
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 26 апреля очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станут вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве", - сообщили в Кремле. "Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - добавили в пресс-службе.

Путин регулярно проводит заседания с правительством примерно один раз в две недели по средам. Как правило, такие совещания посвящены одной крупной теме, а также актуальным событиям, по которым министры делают для главы государства краткие сообщения.

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