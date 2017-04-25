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Банк "Открытие" потерял 2,6 млрд руб. в "Пересвете"

Экономика и бизнес
25 апреля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Финансовый директор "Открытия" также отметил, что процесс финансовой стабилизации "Пересвета" еще идет, пока нет финальных условий реструктуризации долгов банка
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Негативная переоценка вложений банка "Открытие" в банк "Пересвет" составила 2,6 млрд руб., ситуация с "Пересветом" сыграла самую существенную роль в падении чистой прибыли "Открытия". Об этом сообщил журналистам финансовый директор банка "Открытие" Сергей Ковтун.

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"Самый существенный момент во влиянии на чистую прибыль оказала небезызвестная всем ситуация с "Пересветом". По данной инвестиции, которая была у банка, негативная переоценка составила 2,6 млрд руб. Если бы этого не случилось, результат группы был бы гораздо лучше", - сказал Ковтун.

"В момент обесценения котировки бумаг упали и были отражены в отчетности по стоимости около 30% от номинала - это произошло в четвертом квартале", - отметил он. Процесс финансовой стабилизации "Пересвета" еще идет, финальных условий, каким образом долги банка будут реструктурированы, пока нет, добавил Ковтун.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банка "ФК "Открытие" по МСФО в 2016 г. упала более чем в 4 раза, до 1,5 млрд руб. против 6,6 млрд руб. годом ранее. Ранее источник в ФК "Открытие" подтвердил ее согласие на конвертацию облигаций "Пересвета" в капитал кредитной организации в рамках предложенного ЦБ варианта санации банка с использованием механизма bail-in. По итогам оценок временной администрации, размер "дыры" в балансе "Пересвета" составляет 103,6 млрд рублей.

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