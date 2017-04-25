Банк "Открытие" потерял 2,6 млрд руб. в "Пересвете"

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Негативная переоценка вложений банка "Открытие" в банк "Пересвет" составила 2,6 млрд руб., ситуация с "Пересветом" сыграла самую существенную роль в падении чистой прибыли "Открытия". Об этом сообщил журналистам финансовый директор банка "Открытие" Сергей Ковтун.
"Самый существенный момент во влиянии на чистую прибыль оказала небезызвестная всем ситуация с "Пересветом". По данной инвестиции, которая была у банка, негативная переоценка составила 2,6 млрд руб. Если бы этого не случилось, результат группы был бы гораздо лучше", - сказал Ковтун.
"В момент обесценения котировки бумаг упали и были отражены в отчетности по стоимости около 30% от номинала - это произошло в четвертом квартале", - отметил он. Процесс финансовой стабилизации "Пересвета" еще идет, финальных условий, каким образом долги банка будут реструктурированы, пока нет, добавил Ковтун.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль банка "ФК "Открытие" по МСФО в 2016 г. упала более чем в 4 раза, до 1,5 млрд руб. против 6,6 млрд руб. годом ранее. Ранее источник в ФК "Открытие" подтвердил ее согласие на конвертацию облигаций "Пересвета" в капитал кредитной организации в рамках предложенного ЦБ варианта санации банка с использованием механизма bail-in. По итогам оценок временной администрации, размер "дыры" в балансе "Пересвета" составляет 103,6 млрд рублей.