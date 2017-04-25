Путин: власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. Об этом заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области президент РФ Владимир Путин.

"Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно" , - сказал Путин в ответ на ремарку одного из участников встречи, который обратил внимание на то, что укрепление курса рубля вызывает опасения относительно возможности сохранения экспорта продукции и ее ценовой конкурентоспособности на мировом рынке.

По словам президента, если власти попытаются регулировать курс нерыночными способами, то это создаст риски для экономики страны. "Насколько Центральному банку и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим, но мы понимаем, что это одна из ключевых проблем и, поверьте мне, мы занимаемся этим практически, я скажу без всякого преувеличения, в ежедневном режиме",- сказал Путин.

Как отметил глава государства, власти понимают озабоченности бизнеса в связи с укреплением рубля. "Ваши озабоченности нам тоже понятны, мы их постоянно тоже обсуждаем и ищем варианты рыночных мер влияния на эти процессы", - сказал он. "Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить, потому что здесь угрозы со всех сторон поджидают нас", - пояснил Путин.

"Мы понимаем ваши озабоченности и постараемся предпринять необходимые шаги и усилия, чтобы их снять, насколько это возможно по объективным обстоятельствам",- сказал Путин. Он отметил, что если бы не присутствие в зале телекамер, то он мог бы поговорить по этой теме более конкретно.

Баланс интересов

Президент РФ отметил, что ослабление или укрепление курса рубля - это тонкая сфера, где нужно действовать крайне аккуратно, учитывая баланс интересов разных участников экономической деятельности.

"Это такая - тонкая сфера, которая поддается регулированию, но действовать нужно крайне аккуратно, имея в виду разнонаправленные интересы всех участников экономических процессов", - сказал президент, отметив, что ослабление или укрепление рубля одним выгодно, а другим - нет.

Путин отметил, что "граждане, которые закупают импортные товары, заинтересованы в сильной национальной валюте, и те, кто ездят за границу отдыхать, те тоже хотели бы иметь более сильный рубль". В том же заинтересован бизнес, занимающийся инвестиционным импортом. При этом предприятия, которые работают на экспорт и готовы предложить конкурентный товар, "они, конечно, думают о какой-то корректировке как минимум". "Я уж не говорю о сырьевиках - о нефтяниках и газовиках, те однозначно не заинтересованы в чрезмерном укреплении рубля", - заключил президент.

Таким образом, по словам Путина, речь идет о "балансе интересов". "Да, граждане заинтересованы в сильном рубле, если покупать по импорту, но они не меньше заинтересованы в том, чтобы рабочие места у нас создавались и зарплаты нормальные платили. Поэтому неизвестно - что первично. Первично, скорее всего, конечно, производство, но баланс все равно должен быть", - констатировал глава государства.