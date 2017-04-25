РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает эффективной работу одного из акционеров концерна "Калашников" Андрея Бокарева, добившегося хороших показателей для предприятия. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

Заслушав выступление главы судостроительного завода "Вымпел" Олега Белкова, президент поинтересовался структурой собственности предприятия. Тот ответил, что акции завода передаются из "Ростеха" концерну "Калашников".

Путин в связи с этим заметил, что ключевым акционером "Калашникова" является Андрей Бокарев. "Он вполне такой исправный российский предприниматель, эффективно работающий. Концерн поставил в общем на такую хорошую позицию", - сказал президент РФ, добавив, что ничего не имеет против передачи данного завода "Калашникову", но нужно разобраться в этом вопросе - "может так и нужно поступить".

Путин также поинтересовался, насколько выросли на "Вымпеле" средние зарплаты и производительность труда. Гендиректор предприятия ответил, что производительность труда выросла в 10 раз, а зарплата - в 2,5 раза, до 42 тыс. Президент в связи с этим обратил внимание, что средняя заработная плата по региону составляет 34 тыс. рублей. "Если все так будут работать, как Олег Юрьевич (Белков), будем жить при коммунизме, как раньше говорили", - заметил Путин.