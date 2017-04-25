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Путин поручил быстрее проработать вопрос о морских перевозках между Крымом и Сочи

Экономика и бизнес
25 апреля, 17:51 UTC+3 РЫБИНСК РЫБИНСК 25, апреля. /ТАСС
Президент РФ отметил, что государство может оказать определенную поддержку в виде льгот по лизингу в размере более 2%
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РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно быстрее проработать вопрос об организации морских перевозок между Крымом и Сочи.

Комментируя на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области предложение гендиректора завода "Вымпел" Олега Белкова о поставке скоростных судов на подводных крыльях на данный маршрут, Путин отметил, что есть несколько предложений от разных предприятий по организации таких перевозок. По его словам, Минтранс с Минпромторгом могут провести конкурсные процедуры по выбору наилучшего предложения.

"Но само по себе предложение (о скоростных судах) мне очень нравится", - сказал Путин. Он обратил внимание на трудности с точки зрения погодных условий в районе Керченского пролива, подчеркнув при этом, что "по другим маршрутам - на Кавказском побережье, в самом Крыму, конечно, можно и нужно развивать этот вид транспорта, я уверен, что это будет востребовано".

Глава государства поручил министрам проработать и принять решение по данному вопросу "чем быстрее, тем лучше". Он также отметил, что этот план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства - в виде льгот по лизингу в размере более 2%.

Путин указал на необходимость учитывать также требования безопасности. "Что касается скоростных судов, то при определенном уровне волнения моря возникают вопросы, которые нужно иметь в виду как раз с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров", - сказал Путин.

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