Путин поручил быстрее проработать вопрос о морских перевозках между Крымом и Сочи

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно быстрее проработать вопрос об организации морских перевозок между Крымом и Сочи.

Комментируя на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области предложение гендиректора завода "Вымпел" Олега Белкова о поставке скоростных судов на подводных крыльях на данный маршрут, Путин отметил, что есть несколько предложений от разных предприятий по организации таких перевозок. По его словам, Минтранс с Минпромторгом могут провести конкурсные процедуры по выбору наилучшего предложения.

"Но само по себе предложение (о скоростных судах) мне очень нравится", - сказал Путин. Он обратил внимание на трудности с точки зрения погодных условий в районе Керченского пролива, подчеркнув при этом, что "по другим маршрутам - на Кавказском побережье, в самом Крыму, конечно, можно и нужно развивать этот вид транспорта, я уверен, что это будет востребовано".

Глава государства поручил министрам проработать и принять решение по данному вопросу "чем быстрее, тем лучше". Он также отметил, что этот план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства - в виде льгот по лизингу в размере более 2%.

Путин указал на необходимость учитывать также требования безопасности. "Что касается скоростных судов, то при определенном уровне волнения моря возникают вопросы, которые нужно иметь в виду как раз с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров", - сказал Путин.