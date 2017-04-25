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Цирк Чинизелли считает, что имеет законные основания для покупки машины за 3 млн рублей

Экономика и бизнес
25 апреля, 18:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, апреля. /ТАСС
В заявлении цирка сказано, что имеющиеся на балансе автомобили имеют износ более десяти лет и "не могут обеспечить бесперебойную работу транспортного отдела при встрече почетных гостей"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Руководство Большого Санкт-Петербургского государственного цирка (Цирк Чинизелли) имело законные основания для проведения закупки автомобиля за 3 млн руб. для нужд учреждения. Об этом говорится в официальном ответе заместителя художественного руководителя - директора цирка Ильи Ляхова на запрос ТАСС. Поводом для запроса явилось мнение экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге, которые посчитали расточительной закупку цирком столь дорогостоящего автомобиля класса люкс.

"Учреждение при осуществлении закупки для обеспечения представительских нужд руководствовалось необходимыми для перевозки пассажиров требованиями безопасности и комфорта наименьшей ценой для автомобиля указанной комплектации и имело все законные основания для проведения вышеуказанной закупки", - говорится в ответе.

Сама закупка проводится "в связи с тем, что имеющиеся на балансе автомобили имеют значительный износ (более десяти лет) и не могут обеспечить бесперебойную работу транспортного отдела при встрече почетных гостей - деятелей культуры и искусства, участвующих в социально-культурных цирковых мероприятиях (выставках, фестивалях, программах)". Нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась дирекция цирка при закупке, подчеркивается в ответе, "не содержат ценового ограничения или ограничения по уровню комплектации для проведения закупки автотранспортного средства" для нужд цирка.

Как сообщила ранее пресс-служба ОНФ, цирк намерен приобрести автомобиль со сверхмощным двигателем, кожаными сидениями с подогревом, трехзонным климат-контролем с системой ионизации и люком. Активисты планировали обратиться к руководству цирка с просьбой обосновать закупку транспортного средства со столь избыточными потребительскими свойствами.

Подведение итогов госзакупок намечено на начало мая 2017 года.

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