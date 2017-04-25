Путин поддержал создание системы продвижения российских товаров на внутреннем рынке

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания системы продвижения российских товаров на внутреннем рынке, которая могла бы существовать наравне с механизмом поддержки экспорта. Такое мнение глава государства высказал на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

"Мы когда создавали Российский экспортный центр и другие инструменты поддержки высокотехнологичного экспорта, то исходили из того, что пробиться на международные рынки сложно, что там все схвачено и там используют изощренные инструменты защиты рынка, несмотря на правила ВТО. Мы всегда исходили из того, что на внутреннем рынке сам производитель должен справиться, но если такая проблема существует, значит действительно надо подумать над этим", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

Кроме того, комментируя выступление главы сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Андрея Молева, президент России высказался за развитие производства органических продуктов в РФ. По мнению Путина, органическая сельхозпродукция - это очень перспективное направление, от которого зависит здоровье нации, так как "все эти химические добавки, пестициды и так далее в конечном итоге вредят и будущим поколениям".

"Вопрос в том, чтобы сделать такую продукцию доступной, работать над ценами, а для этого нужно создавать условия для развития подобного вида направлений деятельности", - сказал президент.

Он отметил, что проект соответствующего закона завис и "надо его подтолкнуть". "Вытолкнуть нужно (законопроект, находящийся в Минсельхозе - прим. ТАСС) в Думу и принять", - считает Путин.