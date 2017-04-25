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Кабмин займется проблемами, обозначенными в ходе общения Путина с деловыми кругами

Экономика и бизнес
25 апреля, 19:24 UTC+3 РЫБИНСК РЫБИНСК 25, апреля. /ТАСС
Соответствующее обещание дал лично президент страны
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РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство возьмет в проработку обозначенные в ходе общения президента России Владимира Путина с деловыми кругами проблемы. Такое обещание дал российский лидер на встрече с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым по итогам своего разговора с бизнес-сообществом.

"Хочу вас поблагодарить за то что вы собрали таких дельных, интересных и симпатичных людей. Это полезный разговор, он будет иметь значение не только для Ярославской области и вашей экономики и промышленности. Некоторые вопросы, которые были поставлены, они важны для экономики всей страны. Правительство возьмет в проработку некоторые из поставленных проблем, и обязательно решит", - сказал глава государства.

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