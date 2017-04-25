Кабмин займется проблемами, обозначенными в ходе общения Путина с деловыми кругами

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство возьмет в проработку обозначенные в ходе общения президента России Владимира Путина с деловыми кругами проблемы. Такое обещание дал российский лидер на встрече с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым по итогам своего разговора с бизнес-сообществом.

"Хочу вас поблагодарить за то что вы собрали таких дельных, интересных и симпатичных людей. Это полезный разговор, он будет иметь значение не только для Ярославской области и вашей экономики и промышленности. Некоторые вопросы, которые были поставлены, они важны для экономики всей страны. Правительство возьмет в проработку некоторые из поставленных проблем, и обязательно решит", - сказал глава государства.