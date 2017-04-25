Зарплата сотрудников Сбербанка в 2016 г. в среднем выросла на 8%

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Рост заработной платы сотрудников Сбербанка в 2016 г. в среднем составил не менее 8%. Такие данные содержатся в годовом отчете банка.

"В 2016 г. рост зарплат составил не менее 8%, а в ряде регионов - до 12%. В целом расходы на содержание персонала в Сбербанке увеличились на 11% по сравнению с 2015 г.", - говорится в документе.

При этом, как следует из отчета, количество сотрудников Сбербанка в 2016 г. снизилось на 11 тыс. человек по сравнению с показателем 2015 г. и составило почти 260 тыс. работников.

Переход на гибкую методику управления проектами

Сбербанк планирует к концу 2017 года завершить внедрение гибких методик в систему управления банком. "Сбербанк продолжит переход в agile-организацию (методология управления, где каждый участник может внести изменения в проект - прим. ред.) и до конца 2017 г. планирует перевести в этот формат работы весь корпоративный и розничный бизнес", - говорится в документе.

Решение о подготовке к запуску agile-трансформации правление банка приняло в I квартале 2016 г. - "с целью внедрения практик, позволяющих ускорить разработку продуктов для клиентов". В III квартале к работе приступили 125 agile-команд - более 1 тыс. представителей розничного бизнеса и ИТ.

Такой подход сокращает уровни управления и уводит Сбербанк от иерархичной модели взаимодействия, так как предусматривает работу кросс-функциональной команды в режиме полного рабочего дня над одной задачей при наличии полномочий для ее завершения. При таком подходе работающий продукт важнее исчерпывающей документации, поясняется в отчете.

Первые месяцы работы по новой методологии показали, что вовлеченность сотрудников такой организации выше, чем при традиционной модели, а все команды в agile выполняют свои цели на 100%, указывается в отчете.

Сбербанк имеет более 16 тыс. отделений по всей стране, в 83 субъектах РФ. Число розничных клиентов банка в России превышает 127 млн человек. Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр услуг: от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.