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Alitalia не меняет расписание полетов в связи с перспективой ликвидации авиакомпании

Экономика и бизнес
25 апреля, 21:45 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
По информации СМИ, сотрудники авиакомпании отклонили план по выведению Alitalia из кризиса, который предполагал сокращение штата и снижение зарплат, а также инвестиции в размере €2 млрд
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РИМ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Работа итальянской Alitalia, находящейся на грани банкротства, на претерпела никаких изменений после того, как сотрудники авиакомпании отказались поддержать согласованный руководством и профсоюзами план по ее спасению. Рейсы выполняются по расписанию, говорится в официальном заявлении руководства Alitalia.

"После негативного исхода референдума работников, высказавшихся против соглашения, достигнутого Alitalia и профсоюзами, программа полетов и работа компании на настоящий момент не претерпели никаких изменений", - отмечается в сообщении.

Совет директоров Alitalia принял решение начать подготовку предусмотренных законом процедур и назначил на 27 апреля собрание акционеров компании.

По информации газеты Il Messaggero, сотрудники авиакомпании в ходе корпоративного референдума отклонили план по выведению Alitalia из кризиса, который предполагал, в частности, сокращение штата и снижение зарплат, а также инвестиции в размере €2 млрд.

Теперь правительство Италии должно назначить специального комиссара, который будет отвечать за работу авиакомпании в ближайшие полгода и одновременно готовить распродажу ее активов - от маршрутов до самолетов. При отсутствии покупателя, который захочет приобрести все активы, их распродадут по частям.

Президент и главный управляющий Etihad Airways (владеет 49% Alitalia) Джеймс Хоган выразил "глубокое разочарование" исходом референдума. "Достигнутое с профсоюзами соглашение стало результатом работы их лидеров, менеджмента компании, а также итальянского правительства, и было призвано обеспечить будущее Alitalia. Отказ от него на референдуме очень разочаровывает", - сказал он.

Проблемы Alitalia

Alitalia была национальным авиаперевозчиком с момента основания в 1947 году. В 2008 году компания объявила о банкротстве, и для решения финансовых трудностей перевозчика итальянские власти договорились о его продаже французской авиакомпании Air France. Однако Сильвио Берлускони, занимавший тогда пост премьер-министра Италии, лично воспрепятствовал этой сделке.

После прихода Берлускони к власти авиакомпании был выделен заем в €300 млн, а затем она была продана консорциуму CAI.

Тем не менее проблемы Alitalia так и не были решены. В 2014 году эмиратская авиакомпания Etihad Airways купила 49% Alitalia, объявив о планах провести рекапитализацию итальянского перевозчика на общую сумму €1,158 млрд. Однако финансовые вливания не принесли желаемых результатов, Alitalia продолжала нести убытки. В 2016 году убытки составили €400 млн.

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