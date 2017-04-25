"Лента" привлекла кредит ВТБ на 5 млрд рублей

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ООО "Лента" привлекает кредит ВТБ на 5 млрд руб. сроком на три года. Сделка заключена 25 апреля, сообщается в материалах ритейлера.
Процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30% годовых. Средства, в частности, будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности, пополнение банковских счетов для выплаты зарплаты, а также приобретение и реконструкцию недвижимости для осуществления торговой деятельности.
Согласно данным консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на конец 2016 года чистый долг "Ленты" составлял 89,16 млрд рублей. Выручка ритейлера по итогам 2016 г. выросла на 21,2%, до 306,4 млрд рублей.
"Лента" - крупная сеть гипермаркетов в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG, ЕБРР и "ВТБ Капитал". Ценные бумаги компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах.