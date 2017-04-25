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Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году

Экономика и бизнес
25 апреля, 23:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Концепция компании звучит как "Нажми кнопку - и лети"
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© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская транспортная компания Uber намерена разработать летающие автомобили и создать инфраструктуру, необходимую для их вертикального взлета и подсадки в городских условиях. Об этом сообщила американская газета USA Today со ссылкой на представителей компании. Рабочий прототип такой машины планируется cоздать к 2020 году и продемонстрировать его на Всемирной выставке в Дубае.

"Городская авиация - это логичный следующий шаг для Uber, - отметил на открывшейся в Далласе конференции Elevate Summit руководитель программ создания новых продуктов компании Джефф Холден. - Именно поэтому мы стремимся реализовать концепцию, которую можно сформулировать так: "Нажми кнопку - и лети".

Как отметила в этой связи телекомпания NBC, Uber при реализации этого проекта намерена сотрудничать с пятью авиастроительными компаниями, в частности, с бразильской Embraer и американской Bell Helicopters, а также с муниципальными властями Далласа и Дубая.

Сейчас сразу несколько компаний разрабатывают прототипы летающих автомобилей - от аэрокосмического гиганта Airbus Group, разрабатывающего машину под названием Vahana, до стартапа в Словакии AeroMobil Flying Car, отметила NBC. Этот словацкий стартап продемонстрировал на прошлой неделе на автомобильном шоу в Монако свою модель и даже объявил о готовности принимать предварительные заказы на пятиместную машину, стоимость которой может составить в 2020 году, когда начнутся поставки, от $1,3 млн до $1,6 млн.

Еще одна представленная на выставке модель, по данным NBC - созданный в Нидерландах трехколесный аппарат PAL-V, который рекламируют как "первую прошедшую процесс сертификации коммерческую летающую машину" стоимостью от $400 тыс. до 600 тыс., способную развивать в полете скорость до 180 километров в час.

Минусом во всех этих проектах, отметила телекомпания, является то, что водителю таких летающих машин придется получать как обычные права, так и лицензию пилота.

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