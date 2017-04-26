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Путин обсудит с кабмином импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве

Экономика и бизнес
26 апреля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Президент уже неоднократно отмечал успехи российских аграриев
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства России. "Основной темой встречи станут вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве", - сообщили в пресс-службе Кремля. "Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - говорится в сообщении.

Путин регулярно проводит совещания с правительством, примерно один раз в две недели по средам. Как правило, такие совещания посвящены одной крупной теме, а также актуальным событиям, по которым министры делают для главы государства краткие доклады.

Президент уже неоднократно отмечал успехи российских аграриев. На встрече с главой Минсельхоза Александром Ткачевым в январе этого года глава государства отметил рост показателей агропромышленного комплекса России по итогам 2016 года в размере более 4%. По словам Путина, "о результатах работы селян мы говорим в последнее время часто и с удовольствием".

"Есть повод их поздравить с результатами", - сказал президент. По данным Минсельхоза, озвученным в феврале 2017 года, Россия в рамках импортозамещения после введения продэмбарго произвела сельхозпродукции на $4 млрд.

Тематику импортозамещения в одной из ключевых отраслей промышленности - оборонной сфере - президент обсуждал во вторник в г. Рыбинске Ярославской области, где он провел заседание Военно-промышленной комиссии. Тогда Путин отметил, что прекращение Киевом военно-технического сотрудничества с РФ привело к созданию в России целых новых отраслей науки и производства.

"Мы были вынуждены заняться импортозамещением и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время - с декабря 2014 года и по сегодняшний день - нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", - сказал президент РФ.

На ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2016 года Путин заявил, что импортозамещение уже дает свои плоды, импортные закупки сокращаются. "Импортозамещение дает свои плоды, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%", - сказал тогда президент.

Он добавил, что в стране сделаны "очень серьезные шаги в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: в фармпромышленности, химической, легкой промышленности, тяжелом машиностроении, дорожной технике, которая уже почти на 100 процентов - российская".

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