Ущерб коренным народам при освоении Верхне-Мунского месторождения составит 22,3 млн рублей

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ЯКУТСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Разработка Верхне-Мунского месторождения компанией "Алроса" может нанести убытки коренным малочисленным народам Севера, проживающим в Оленекском районе Якутии, в размере 22,3 млн рублей в течение 23 лет. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам КМНС в республике Константин Роббек.
"Согласно этнологической экспертизе, ущерб эвенкийскому национальному району минимален и составляет всего 22,3 млн рублей за 23 года. В связи с этим компании выдано положительное заключение на разработку Верхне-Мунского месторождения, которое должно начаться в этом году", - сказал он.
По словам уполномоченного, расчет убытков произведен на основе показателей ежегодного валового дохода при ведении традиционного природопользования хозяйств (оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы, собирательство), попадающих под воздействие предприятия.
"Намечаемая деятельность "Алроса" по строительству и эксплуатации объектов на месторождении допустима в местах традиционного проживания и традиционной деятельности КМНС на территории Оленекского района", - пояснил Роббек.
Но при этом экспертная комиссия, которая проводила этнологическую экспертизу, предлагает компании финансировать профессиональную ориентацию учащихся и молодежи, создать альтернативные формы хозяйственной деятельности и трудоустроить местное население на объектах освоения Верхне-Мунского месторождения.
Общая площадь открытой разработки четырех алмазных трубок с двумя карьерами на месторождении составляет 790 га. Три первых года будет вестись подготовка к добыче. Ежегодно вахтовым методом будут работать 300 человек. Пик добычи будет достигнут в 2024 году, добыча будет производиться в течение 23 лет, на уровне 3 тыс. т в год.