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ВТБ24 за первый квартал 2017 года увеличил чистую прибыль на Сахалине на 23%

Экономика и бизнес
26 апреля, 4:30 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Положительную динамику демонстрируют и другие показатели банка в регионе
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Банк ВТБ24 по итогам первого квартала 2017 года заработал в Сахалинской области чистую прибыль в объеме 145,7 млн рублей, что на 23% превышает результаты 1 квартала 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ24 за квартал увеличил чистую прибыль на Сахалине на 23%. Положительную динамику демонстрируют и другие показатели банка в регионе. По итогам отчетного периода кредитный портфель ВТБ24 в Сахалинской области увеличился на 15% и достиг 11,2 млрд рублей. Объем выданных жителям региона кредитов вырос на 14,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 880 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за 1 квартал 2017 года объем выдачи кредитов наличными составил 530 млн рублей, что на 18% превышает показатели первого квартала 2016 года (450 млн рублей).

За первые три месяца текущего года ВТБ24 выдал в регионе около 130 ипотечных кредитов на сумму 350 млн рублей. По сравнению с 2016 годом средний размер займа увеличился на 8% и составил 2,7 млн рублей. Большинство (75%) кредитов выдано на приобретение готового жилья. С начала года ипотечный портфель ВТБ24 на Сахалине вырос на 4,1% - до 4,5 млрд рублей.

"В 2016 году спрос на кредитные продукты возобновился: только кредитов наличными мы выдали в два раза больше, чем годом ранее, а выдачи ипотечных кредитов увеличились на треть. Рост кредитования продолжится и в текущем году, дополнительную поддержку этому оказывает снижение ставок", - прокомментировал вице-президент, управляющий операционным офисом ВТБ24 в Сахалинской области Иосиф Стельмах.

Растет востребованность жителями региона карт "Мир". За первый квартал 2017 года банк выдал в регионе более 1,6 тыс. национальных карт, а общее число выпущенных сахалинцам с октября 2016 года карт "Мир" превысило 5,7 тыс. Большое внимание банк уделяет работе с малым бизнесом Сахалина. Объем выданных таким предприятиям кредитов в 1 квартале вырос в 1,5 раза и достиг почти 290 млн рублей.

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