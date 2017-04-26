"Известия": МЭР планирует легализовать интернет-торговлю ювелирными изделиями с 2018 года

СМИ: нападающий "Салавата Юлаева" Воробьев подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"Спорт 26 апреля, 4:18
Тереза Мэй оговорилась и призвала к борьбе с туризмомМеждународная панорама 26 апреля, 3:57
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабляМеждународная панорама 26 апреля, 3:14
Хоккеисты Симмондс и Хамоник номинированы на приз НХЛ за благотворительностьСпорт 26 апреля, 2:33
Шесть лет - победный завет: БК ЦСКА в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 2:07
Марин Ле Пен стремится к мирным отношениям со всеми странами и многополярному мируМеждународная панорама 26 апреля, 1:46
Запуск ракеты Falcon 9 со спутником-разведчиком запланирован на 30 апреляКосмос 26 апреля, 1:39
Сенат Конгресса США утвердил замглавы минюста, который будет вести расследование по РоссииМеждународная панорама 26 апреля, 1:32
Итудис: баскетболисты ЦСКА заслужили выход в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 1:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует снять ограничения на онлайн-продажу ювелирных изделий с 1 января 2018 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Олега Фомичева.
"Согласовываем сейчас подзаконные акты по разрешению торговли ювелирными изделиями с Минфином, ФНС и еще рядом ведомств. Разногласий особых нет, просто обсуждаем формулировки. Думаю, что со следующего года все вступит в силу", - цитируется Фомичев. По информации газеты, проекты соответствующих нормативно-правовых актов уже разосланы на межведомственное согласование.
В 2016 году Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю также и алкоголем, сигаретами, лекарствами, медицинскими изделиями, а также отдельными продтоварами. В этой связи Фомичев отметил изданию, что снятие ограничений на интернет-продажу, в частности, лекарств будет возможно только после введения системы маркировки, что касается алкоголя и сигарет, по его словам, "готового решения нет".