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"Известия": МЭР планирует легализовать интернет-торговлю ювелирными изделиями с 2018 года

Экономика и бизнес
26 апреля, 4:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Замглавы министерства Олег Фомичев заявил, что на данный момент идет согласование подзаконных актов с Минфином, ФНС и другими ведомствами
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует снять ограничения на онлайн-продажу ювелирных изделий с 1 января 2018 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Олега Фомичева.

"Согласовываем сейчас подзаконные акты по разрешению торговли ювелирными изделиями с Минфином, ФНС и еще рядом ведомств. Разногласий особых нет, просто обсуждаем формулировки. Думаю, что со следующего года все вступит в силу", - цитируется Фомичев. По информации газеты, проекты соответствующих нормативно-правовых актов уже разосланы на межведомственное согласование.

В 2016 году Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю также и алкоголем, сигаретами, лекарствами, медицинскими изделиями, а также отдельными продтоварами. В этой связи Фомичев отметил изданию, что снятие ограничений на интернет-продажу, в частности, лекарств будет возможно только после введения системы маркировки, что касается алкоголя и сигарет, по его словам, "готового решения нет".

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