Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси

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НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Компания Waymo, которая, как и интернет-гигант Google, входят в холдинг Alphabet, начала в городе Финикс (штат Аризона) в тестовом режиме возить пассажиров на своих машинах, управляемых автопилотом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Waymo.
Как следует из материалов компании, добровольцам из числа местных жителей было предложено участвовать в программе испытаний. С помощью специального приложения для мобильных устройств они могут вызвать один из управляемых компьютером автомобилей Waymo и бесплатно пользоваться им как такси в течение дня.
Сколько именно человек пожелали участвовать в программе, в Waymo не раскрывают. Представители компании заявляют, что в перспективе планируют отобрать для этого в Финиксе сотни людей. В настоящее время добровольцев возят только в пределах нескольких районов города. Специалисты Waymo учитывают их замечания, чтобы усовершенствовать свои автомобили, в которых пока все равно находится водитель на случай непредвиденных инцидентов.
В автопарк Waymo в настоящее время входят 100 пассажирских минифургонов производства Fiat Chrysler, какую их часть тестируют в Финиксе, пока не уточняется. Машины оборудованы датчиками, позволяющими следить за дорогой и окружающей обстановкой, а также компьютером, выполняющим функции водителя. Ранее в Waymo озвучили планы заказать еще 500 машин с системой автопилота.
Целый ряд технологических компаний пытаются создать надежные и безопасные беспилотные автомобили, которые можно было бы использовать в США в массовом порядке. В их числе Volkswagen Group of America, Uber, Mercedes-Benz, Tesla, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие. В нескольких американских штатах такие машины уже испытывают.