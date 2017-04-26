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Минсельхоз расширит перечень получателей льготных кредитов за счет кооперативов

Экономика и бизнес
26 апреля, 4:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, апреля. /ТАСС
Проект постановления о внесении данных поправок уже подготовлен и находится на согласовании
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства приняло решение о расширении перечня получателей льготных кредитов за счет включения в него кооперативов и производственных обществ. Об этом сообщил журналистам на брифинге во Владивостоке заместитель министра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин после завершения пленарной сессии Второго международного инвестиционного форума "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017".

Форум открылся в среду во Владивостоке. В течение двух дней представители агросектора будут обсуждать вопросы развития отрасли в регионах Дальнего Востока и Сибири, в том числе проблемы кредитования, продовольственной безопасности и экспорта.

"Речь идет о категориях получателей малых форм хозяйствования. Это связано с тем, что в категорию льготного кредитования попали сейчас только фермерские хозяйства. Минсельхоз предлагает расширить эту категорию, включив производственные общества, кооперативы и другие формы хозяйствования с численностью до 100 человек работников и оборотом до 800 млн рублей. Это позволит использовать тот лимит, который зарезервирован сегодня для кредитования сельского хозяйства", - рассказал замминистра.

По его словам, проект постановления о внесении этих поправок уже подготовлен и находится на согласовании. "Подготовлено постановление, в течение месяца эти изменения должны быть приняты", - подчеркнул Кузин.

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Персоны
Кузин, Игорь Робертович
Страны
Россия
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