Минсельхоз применит при льготном кредитовании агропредприятий ДФО повышающий коэффициент

СМИ: нападающий "Салавата Юлаева" Воробьев подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"Спорт 26 апреля, 4:18
Тереза Мэй оговорилась и призвала к борьбе с туризмомМеждународная панорама 26 апреля, 3:57
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабляМеждународная панорама 26 апреля, 3:14
Хоккеисты Симмондс и Хамоник номинированы на приз НХЛ за благотворительностьСпорт 26 апреля, 2:33
Шесть лет - победный завет: БК ЦСКА в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 2:07
Марин Ле Пен стремится к мирным отношениям со всеми странами и многополярному мируМеждународная панорама 26 апреля, 1:46
Запуск ракеты Falcon 9 со спутником-разведчиком запланирован на 30 апреляКосмос 26 апреля, 1:39
Сенат Конгресса США утвердил замглавы минюста, который будет вести расследование по РоссииМеждународная панорама 26 апреля, 1:32
Итудис: баскетболисты ЦСКА заслужили выход в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 1:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйство будет применять повышающий коэффициент при льготном кредитовании сельхозпредприятий Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщил журналистам на брифинге во Владивостоке заместитель министра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин после завершения пленарной сессии Второго международного инвестиционного форума "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017".
"Сейчас предполагается при распределении по механизму льготного кредитования для регионов Дальнего Востока и Сибири применять повышающий коэффициент", - сообщил замминистра, не уточнив размеры региональных коэффициентов.
Кузин подчеркнул, что уже в 2016 году инвестиционные агропроекты на Дальнем Востоке и Сибири начали получать существенную помощь от министерства. "В частности, при отборе инвестпроектов для субсидирования в 2016 году в целом по стране рассматривались только три направления, то по Дальнему Востоку принимались все проекты", - отметил замминистра.
Форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017" открылся в среду во Владивостоке. В течение двух дней представители агросектора будут обсуждать вопросы развития отрасли в регионах Дальнего Востока и Сибири, в том числе проблемы кредитования, продовольственной безопасности и экспорта.