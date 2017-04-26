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Минсельхоз применит при льготном кредитовании агропредприятий ДФО повышающий коэффициент

Экономика и бизнес
26 апреля, 5:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, апреля. /ТАСС
Замглавы ведомства Игорь Кузин подчеркнул, что уже в 2016 году инвестиционные агропроекты на Дальнем Востоке и Сибири начали получать существенную помощь от министерства
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйство будет применять повышающий коэффициент при льготном кредитовании сельхозпредприятий Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщил журналистам на брифинге во Владивостоке заместитель министра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин после завершения пленарной сессии Второго международного инвестиционного форума "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017".

"Сейчас предполагается при распределении по механизму льготного кредитования для регионов Дальнего Востока и Сибири применять повышающий коэффициент", - сообщил замминистра, не уточнив размеры региональных коэффициентов.

Кузин подчеркнул, что уже в 2016 году инвестиционные агропроекты на Дальнем Востоке и Сибири начали получать существенную помощь от министерства. "В частности, при отборе инвестпроектов для субсидирования в 2016 году в целом по стране рассматривались только три направления, то по Дальнему Востоку принимались все проекты", - отметил замминистра.

Форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017" открылся в среду во Владивостоке. В течение двух дней представители агросектора будут обсуждать вопросы развития отрасли в регионах Дальнего Востока и Сибири, в том числе проблемы кредитования, продовольственной безопасности и экспорта.

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