Роспотребнадзор приостановил ввоз алкоголя черногорского производителя

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 26 апреля приостановил ввоз алкоголя с черногорского предприятия "13.JUL PLANTAZE" в связи с несоответствием качества продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзором с 26 апреля 2017 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации алкогольной продукции указанного производителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомством в адрес компании были выданы предупреждения о нарушениях, однако информация по их устранению предоставлена не была.
В 2017 году Роспотребнадзор выявил 24 партии некачественной алкогольной продукции этого предприятия.
Соответствующая информация направлена в ФТС России и уполномоченные службы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).