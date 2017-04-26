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Роспотребнадзор приостановил ввоз алкоголя черногорского производителя

Экономика и бизнес
26 апреля, 6:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Отмечается, что в адрес компании были выданы предупреждения о нарушениях, однако информация по их устранению предоставлена не была
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 26 апреля приостановил ввоз алкоголя с черногорского предприятия "13.JUL PLANTAZE" в связи с несоответствием качества продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором с 26 апреля 2017 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации алкогольной продукции указанного производителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомством в адрес компании были выданы предупреждения о нарушениях, однако информация по их устранению предоставлена не была.

В 2017 году Роспотребнадзор выявил 24 партии некачественной алкогольной продукции этого предприятия.

Соответствующая информация направлена в ФТС России и уполномоченные службы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

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