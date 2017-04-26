Власти Сахалина начнут работы по модернизации энергосистемы в текущем году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области намерено в текущем году начать работы по модернизации энергосистемы острова. Об этом губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщила пресс-служба регионального правительства, во время состоявшейся в Москве встречи.

"Реализация мероприятий по нормализации и повышению надежности электроснабжения на островах начнется уже в этом году. На первом этапе она будет вестись за счет собственных финансовых источников, а также средств "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Мы должны сделать так, чтобы энергоснабжение всех населенных пунктов региона было надежным, везде имелись резервные источники энергии, и проблемы, с которыми постоянно сталкиваются жители Сахалина и Курил, ушли в прошлое", - доложил Кожемяко Медведеву.

На Сахалине и Курильских островах значительная часть электросетей находится в ветхом состоянии. Средний износ линий электропередач и подстанций составляет около 60%. Вместе с тем, климат региона отличается частыми и сильными циклонами. Высокая ветровая и снеговая нагрузка приводит к частым авариям на линиях электропередач и отключениям населенных пунктов.

Жители региона, котельные, больницы, школы нередко остаются без света на несколько дней. Это негативно отражается на качестве жизни, а также ухудшает инвестиционную привлекательность региона.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Сахалина оценивают в 85,4 млрд рублей программу первоочередных мероприятий модернизации энергосистемы острова.