В Татарстане создают новую автономную структуру для исламского банкинга

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Новая автономная структура для партнерского банкинга, основанного на канонах шариата, создается в Казани, сообщила ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Ранее Центр партнерского банкинга, пилотный проект в рамках дорожной карты Банка России по развитию в стране исламских финансов, был создан на базе местного Татагропромбанка, но у того в апреле была отозвана лицензия. Новыми партнерами, как предполагается, станут федеральные банки, однако Минуллина не уточнила, какие именно.

"Я уже сейчас могу сказать, что это будет новая автономная структура, которая не будет связана с предыдущим Центром. Мы будем рассматривать партнерство с некоторыми федеральными банками в этом проекте, однозначно", - сказала Минуллина.

Она отметила, что уже сейчас крупные федеральные банки в этой работе крайне заинтересованы: "Исламские финансы мы в Татарстане воспринимаем как инструмент возможной диверсификации финансовых продуктов, поэтому сначала хотели бы создать так называемые партнерские окна. Сейчас уже в этой работе крайне заинтересованы крупные наши банки (Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк)", - отметила она.

По словам Минуллиной, уже есть концепция нового центра. "Есть идея, есть даже команда, которая подбирается, можно сказать, по крупицам - это наши друзья из Азербайджана, которые успешно развивают партнерский банкинг, из Казахстана, федеральные наши коллеги. Всех вместе собираем здесь, и думаем, что этот сложный и амбициозный проект у нас получится. В этом году планируем активизироваться", - сказала она.

Минуллина уточнила, что на опыте работы прошлого Центра партнерского банкинга в Казани стало понятно, что это направление имеет большие перспективы. У центра появилось около 500 клиентов с момента открытия (то есть, с марта прошлого года), в основном - верующие мусульмане.

Отделить исламские активы

Ранее директор Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте Искандер Исхаков говорил, что возможности для развития исламского банкинга в Татарстане есть.

"Единственное, я считаю, рановато говорить о создании полноценного исламского банка, надо начинать с малого, продуктов определенных, и уже постепенно, наращивая объемы, перечни услуг можно будет говорить о создании полноценного исламского банкинга", - отмечал он.

Советник по исламской экономике и финансам Совета муфтиев России, исполнительный секретарь Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию Мадина Калимуллина подчеркивает, что исламские финансы не должны базироваться на активах существующих банков, у которых вполне возможно есть какие-то проблемы: нехватка ликвидности, нарушения и так далее.

"Необходимо сначала выделить активы в отдельную структуру, или отдельный филиал, или корсчет и уже только с данными активами проводить операции исламского финансирования", - сказала она ТАСС.

Собеседница привела в пример финансовый дом "Амаль", работающий с 2010 года, основные активы которого не связаны с банком-партнером. "У них никаких рисковых операций, никаких производных финансовых инструментов, никаких облигаций. Когда у них возникла проблема с Булгар Банком - банком-партнером - они просто заключили договор с другим учреждением. И таким образом проблемы, которые возникли у банка, опять же не связанные с деятельностью исламского финансового дома, они их не коснулись", - пояснила эксперт.

В Татарстане пробуют себя в направлении исламских финансов и другие банки. Ак Барс Банк работает в этом направлении самостоятельно без привлечения ресурсов других банков.

"В 2011 и 2013 годах банком были реализованы первые в СНГ сделки в рамках исламской синдикации в сегменте крупного бизнеса. Банк обладает необходимой экспертизой в работе экспертных групп и комиссий по разработке возможностей для продуктов партнерского банкинга", - отметили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Там добавили, что сейчас в линейке Ак Барс Банка отсутствуют продукты исламского финансирования для физических и юридических лиц. "Банк внимательно отслеживает клиентские запросы и будет готов предоставить данный сервис по мере возникновения реального спроса среди клиентов", - добавили в пресс-службе.

Исламские финансы и кризис банков в Татарстане

Банки, работающие по законам шариата, не могут выдавать классические займы под проценты из-за запрета на ростовщичество. Они используют другие формы: финансирование на принципах продажи в рассрочку, лизинга, долевого финансирования.

Центр партнерского банкинга был филиалом Татагропромбанка, который занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года. Он стал четвертым банком в Татарстане, у которого ЦБ отозвал лицензию в этом году.

До этого, 3 марта, регулятор отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. По величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ; Интехбанк занимает 138-е место, Анкор банк - 231-е.