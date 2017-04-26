Справороссы предложили утверждать программу приватизации госимущества отдельным законом

THR: Джефф Голдблюм снимется в новом "Парке Юрского периода" СпилбергаКультура 26 апреля, 7:39
Кому хуже: решение о вводе пошлин на российское зерно навредило и Турции, и РоссииЭкономика и бизнес 26 апреля, 7:16
СК проверяет обстоятельства драки, из-за которой борец Богомоев попал в реанимациюСпорт 26 апреля, 7:13
Мария Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в ШтутгартеСпорт 26 апреля, 7:00
"Сан-Антонио" обыграл "Мемфис" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБАСпорт 26 апреля, 6:42
"Хьюстон" победил "Оклахому" и вышел во второй раунд плей-офф НБАСпорт 26 апреля, 6:02
THR: Уилла Смита пригласили сыграть убийцу и его клона в боевике Джерри БрукхаймераКультура 26 апреля, 5:30
Китай спустил на воду второй авианосецМеждународная панорама 26 апреля, 5:01
СМИ: нападающий "Салавата Юлаева" Воробьев подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"Спорт 26 апреля, 4:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов и его заместитель Михаил Емельянов внесли на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается утверждать программу приватизации федерального имущества отдельным законом.
В частности, документ предусматривает "возвращение практики утверждения программы приватизации федерального имущества путем принятия соответствующего отдельного федерального закона по указанному предмету", говорится в пояснительной записке, копия которой есть у ТАСС. В настоящее время такие решения оформляются постановлением кабмина.
Предполагается, что разрабатывать прогнозный план программы приватизации будет правительство РФ. Ему же, по замыслу справороссов, будет принадлежать право внесения соответствующего законопроекта и поправок к нему в случае принятия.
По словам Емельянова, инициатива направлена на "установление открытости, прозрачности и публичности процедуры приватизации государственного и муниципального имущества".