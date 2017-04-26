Справороссы предложили утверждать программу приватизации госимущества отдельным законом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов и его заместитель Михаил Емельянов внесли на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается утверждать программу приватизации федерального имущества отдельным законом.

В частности, документ предусматривает "возвращение практики утверждения программы приватизации федерального имущества путем принятия соответствующего отдельного федерального закона по указанному предмету", говорится в пояснительной записке, копия которой есть у ТАСС. В настоящее время такие решения оформляются постановлением кабмина.

Предполагается, что разрабатывать прогнозный план программы приватизации будет правительство РФ. Ему же, по замыслу справороссов, будет принадлежать право внесения соответствующего законопроекта и поправок к нему в случае принятия.

По словам Емельянова, инициатива направлена на "установление открытости, прозрачности и публичности процедуры приватизации государственного и муниципального имущества".