СМИ: газовый хаб в Болгарии стоимостью до €2,4 млрд будет готов в 2022 году

СОФИЯ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Стоимость строительства газораспределительного центра "Балкан" в районе болгарской Варны составит от 1,4 до €2,4 млрд. Об этом сообщила болгарская газета "Дума" со ссылкой на перспективный план развития компании "Булгартрансгаз" на период с 2017 по 2026 гг., представленный для обсуждения.

Как отмечает издание, проект находится в идейной фазе и является ключевым для компании. Предусмотрено, что газовый хаб будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Предполагается, что проект будет реализован компанией за счет собственных и привлеченных средств.

"Булгартрансгаз" полагает, что новый газораспределительный центр будет аккумулировать российский газ, поступающий по новому морскому газопроводу и существующей трассе, газ из местных источников, газ из Южного газового коридора или от терминалов сжиженного газа в Греции и Турции. Также максимально должны использоваться возможности существующих газопроводов и газохранилища "Чирен". На данный момент максимальная емкость транзитной газопереносной сети Болгарии составляет 17,8 млрд кубометров газа.

Приоритетом в работе компании будет строительство газопроводов с Турцией, Сербией и Грецией, а также газопровода, который свяжет газовые сети Румынии и Венгрии. "Булгартрансгаз" намерен до 2024 года в два раза, до миллиарда кубометров увеличить емкость газохранилища "Чирен" (сегодня 550 млн кубометров - прим. ТАСС), обсуждаются возможности строительства нового газохранилища.

Как сообщается, инвестиции компании в развитие национальной и транзитной газовой сети на период до 2019 года составят около 135,8 млн левов (около €67 млн), а на реконструкцию и модернизацию - 143,8 млн левов (около €72 млн).