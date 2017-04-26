Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из трех регионов Италии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 20 апреля 2017 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и инкубационного яйца из трех регионов Италии из-за птичьего гриппа, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, поставки временно ограничиваются из регионов Ломбардия, Фриули - Венеция-Джулия и Пьемонт. Кроме того, вводятся ограничения на транзит по территории России соответствующей продукции из этих регионов.

В середине февраля 2017 года Россельхознадзор ввел временный запрет на импорт живой птицы и яиц из различных регионов Италии, Греции, Словакии и Польши, где были обнаружены очаги птичьего гриппа. В Италии запрет распространялся на территории региона Эмилия-Романья.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.