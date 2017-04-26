Курс доллара на Московской бирже вырос на 5 копеек, до 56,21 рубля

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и достиг 56,21 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2004,13 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1123 пункта.