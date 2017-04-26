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Медведев: нужно минимизировать негативное воздействие предприятий на окружающую среду

Экономика и бизнес
26 апреля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Премьер отметил, что необходимо создать действенный механизм предотвращения техногенных аварий и оперативного оповещения людей о ЧС
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям III форума-диалога "Промышленная безопасность - ответственность государства, бизнеса и общества", который проходит в среду в Москве.

"Только совместными усилиями мы сможем модернизировать российскую экономику, чтобы она была современной, конкурентоспособной, отвечала самым строгим требованиям безопасности... Мы должны делать все для того, чтобы минимизировать негативное воздействие предприятий на окружающую среду", - говорится в приветствии главы кабмина, которое зачитал на конференции вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Премьер отметил, что необходимо "создать действенный механизм предотвращения техногенных аварий и оперативного оповещения людей о чрезвычайных ситуациях", а также активнее внедрять дистанционные методы контроля промышленной безопасности, природоохранные и энергосберегающие технологии.

"В решении этих задач важно особое внимание уделять импортозамещению, повышению технологической независимости, в первую очередь в таких приоритетных отраслях, как атомный, топливно-энергетический и оборонно-промышленный комплексы", - подчеркнул глава кабмина.

"Рассчитываю, что рекомендации форума послужат развитию сотрудничества между государством и бизнес-сообществом... И конечно, дальнейшему повышению промышленной безопасности", - заключил Медведев.

Премьер пожелал участникам и гостям форума полезных и конструктивных дискуссий, успехов в работе и всего самого доброго.

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