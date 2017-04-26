Минпромторг предлагает ускорить передачу всех связанных с боеприпасами активов Ростеху

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает в ближайшей перспективе передать все активы, отвечающие за боеприпасы, за исключением полигонов, в состав госкорпорации "Ростех", заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Мы уже год топчемся на одном месте по внесению этих предприятий в Ростех. Мы неоднократно обращались с инициативой в этой части, и я, Дмитрий Олегович, буду просить вас еще раз нас собрать и окончательно поставить точку и внести (в Ростех) те активы, которые есть у министерства, касающиеся боеприпасной отрасли, за исключением полигонов", - сказал Мантуров, обращаясь к вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину.

По его словам, Ростех за время своего существования доказал свою эффективность. "Все предприятия, которые туда добавлялись, своевременно отрабатывали программы модернизации и выстраивали четкое управление и контроль", - сказал министр.