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Ростех может получить право производить наркотические веществ в медицинских целях

Экономика и бизнес
26 апреля, 11:38 UTC+3
Сейчас производить наркотические препараты в РФ имеет право только одно предприятие - "Московский эндокринный завод"
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" может войти в перечень предприятий, имеющих доступ к производству наркотических веществ в медицинских целях. Об этом сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Промышленная безопасность - ответственность государства, бизнеса и общества".

По его словам, сейчас производить наркотические препараты в РФ имеет право только одно предприятие - "Московский эндокринный завод" (находится в ведении Минпромторга).

"Если будут вноситься изменения в закон об обороте (наркотических средств - прим. ТАСС), то, в том числе может быть и госкорпорация", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, может ли "Ростех" заняться выращиванием опийных растений в медицинских целях.

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