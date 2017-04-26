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Суд в ЮАР постановил аннулировать соглашение с Россией о строительстве АЭС

Экономика и бизнес
26 апреля, 11:45 дата обновления: 26 апреля, 12:29 UTC+3
Председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм сообщил ТАСС, что не видит значительных последствий решения для проекта
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ПРЕТОРИЯ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Высокий суд провинции Западный Кейп в ЮАР постановил, что соглашение 2014 года между министерством энергетики страны и госкорпорацией "Росатом", предусматривающим строительство восьми атомных реакторов в ЮАР, является "незаконным и должно быть аннулировано". Об этом говорится в постановлении суда.

Председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил корреспонденту ТАСС, что не видит значительных последствий этого решения для проекта строительства АЭС общей мощностью 9,6 ГВт, в котором планирует участвовать "Росатом" и поставщики атомных технологий еще трех стран.

"Я не вижу последствий. Аналогичные соглашения подписаны с Китаем, Францией, Южной Кореей. Это просто попытка антиядерного лобби похоронить проект. Мы продолжаем работать с заинтересованными российскими организациями", - сказал он.

Соглашение предусматривает стратегическое партнерство для развития атомного энергопромышленного комплекса ЮАР. В нем речь идет не только о возведении АЭС, а в целом о развитии разных областей ядерной энергетики, включая строительство многоцелевого исследовательского реактора по российской технологии, обучение южноафриканских специалистов в российских вузах, ядерную медицину.

Документ вызывал резкую критику оппозиции в ЮАР, которая посчитала, что он нарушает национальное законодательство, поскольку обязывает правительство работать исключительно с "Росатомом" без проведения какого-либо тендера. Госкорпорация и министерство энергетики опровергли эти утверждения.

Решение суда по иску оппозиции появилось за два дня до окончания срока предоставления ответов на запрос на тендерную информацию о строительстве АЭС. Кемм сказал, что оно не повлияет на планы подготовки тендера. О намерении участвовать в нем заявили "Росатом", китайская State Nuclear Power Technology (Государственная корпорация по ядерным технологиям), французская EDF (Electricite De France) и южнокорейская KEPCO. Оператором проекта является энергетическая монополия ЮАР Eskom.

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