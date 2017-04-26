Лавров: у РФ и Саудовской Аравии растет взаимопонимание по рынкам минеральных ресурсов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Взаимопонимание между Россией и Саудовской Аравией по международным темам и вопросам мировых рынков минеральных ресурсов растет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

По его словам, регулярный контакт лидеров РФ и Саудовской Аравии, Владимира Путина и Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, определяет магистральное направление отношений двух стран.

"Оно охватывает практически весь спектр сфер жизнедеятельности наших стран, включая политический диалог, отношения между ведомствами, министерствами иностранных дел, министерствами, которые занимаются экономическими вопросами, межпарламентские связи, гуманитарное взаимодействие, - отметил Лавров. - Мы очень ценим наше сотрудничество, растущее взаимопонимание по многим вопросам, причем не только вопросам международной политики, но и по вопросам функционирования мировых рынков минеральных ресурсов".

"Обо всем этом рассчитываю подробно сегодня поговорить. Особое внимание мы уделим с вами ситуации в сирийском регулировании, которая вступает в критическую фазу и здесь важно поддерживать повседневный контакт", - подчеркнул глава МИД РФ.