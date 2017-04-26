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Песков: Путин готов давать прогнозы по курсу рубля, но не публично

Экономика и бизнес
26 апреля, 12:11 дата обновления: 26 апреля, 12:15 UTC+3
Так пресс-секретарь президента ответил вопрос журналистов, почему на встрече с бизнесменами в Рыбинске глава государства оговорился, что в присутствии камер должен комментировать эту тему осторожно
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов давать прогнозы по курсу рубля, но не публично. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, готов ли президент давать прогнозы по курсу рубля.

"Готов, но не публично", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, почему 25 апреля на встрече с бизнесменами в городе Рыбинске Владимир Путин оговорился, что в присутствии телекамер он должен комментировать эту тему очень осторожно.

Накануне Владимир Путин в Рыбинске провел встречу с представителями деловых кругов Ярославской области, во время которой заверил, что власти РФ не намерены отказываться от политики плавающего курса национальной валюты. При этом, как отметил глава государства, власти понимают озабоченности бизнеса в связи с укреплением рубля и "постоянно обсуждают и ищут варианты рыночных мер влияния на эти процессы".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался прокомментировать, о каких рыночных мерах влияния на курс рубля кроме применения бюджетного правила говорил Путин.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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