"Аэрофлот" ожидает первые поставки самолетов МС-21 в 2019 году

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ожидает, что поставки самолетов МС-21 начнутся в 2019 году, сообщил журналистам генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
"Мы ожидаем первые три модели в 2019 году", - сказал он.
Ранее Савельев говорил, что первая поставка МС-21 ожидается в конце 2018 года.
МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") разрабатывается и собирается корпорацией "Иркут". Это первый ближне-, среднемагистральный российский самолет, разработка которого началась в нынешнем столетии. Пока целиком собран только один экземпляр самолета. Всего "Аэрофлот" через лизингодателя "Авиакапитал-сервис" заключил контракт на поставку 50 самолетов МС-21.