Мосгордума одобрила увеличение расходов бюджета столицы на 2017 год

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мосгордума одобрила поправки в закон города о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг., которые предполагают увеличение расходной части бюджета на текущий год в связи с подготовкой к реализации программы реновации жилого фонда. Об этом стало известно на заседании столичного парламента.

"Законопроект подготовлен в целях начала реализации в Москве программы реновации жилья. Представленный на рассмотрение законопроект предусматривает увеличение расходов бюджета на указанные цели в 2017 году на 96,5 млрд рублей", - сказала редактор законопроекта, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Таким образом, расходы бюджета Москвы на 2017 год составят 2,073 трлн рублей. Доходная часть не изменится и составит 1,75 трлн рублей. Дефицит бюджета в текущем году увеличится с 217,9 млрд до 314,4 млрд рублей, или до 17,9%. "Но учитывая, что в качестве источника финансирования дефицита используются собственные средства, а именно остатки бюджетных средств на начало года, размер дефицита соответствует параметрам, установленным бюджетным кодексом РФ, а бюджет Москвы сохранит свою устойчивость", - отметила Зяббарова.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.