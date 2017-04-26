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"Аэрофлоту" предлагали продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль

Экономика и бизнес
26 апреля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Генеральный директор компании сообщил, что "кроме улыбки и смеха это ничего не вызывает"
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Аэрофлоту" предлагали продать дочернюю авиакомпанию "Россия" за 1 руб., сообщил журналистам генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать, нам предложили продать ее за рубль, но кроме улыбки и смеха это ничего не вызывает", - сказал он.

Савельев отметил, что авиакомпания "Россия" занимает достойное место в группе "Аэрофлот" и наращивает пассажиропоток. "Мы ее не продаем она нам приносит существенную часть пассажиропотока - 9 млн пассажиров в прошлом году, в этом году их больше. Мы не видим сегодня необходимости ее продавать", - подчеркнул он.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минтрансу представить предложения по продаже "Аэрофлотом" авиакомпании "Россия". В свою очередь глава группы "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил, что вопрос о приватизации авиакомпании "Россия" поставлен слишком рано.

Министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что вопрос о продаже авиакомпании "Россия" целесообразно обсуждать после ее выхода на прибыльность.

Авиакомпания "Россия" создана на базе трех региональных перевозчиков группы "Аэрофлот": "России", "Донавиа" и "Оренбургских авиалиний". Базируется в Санкт-Петербурге, имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге.

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