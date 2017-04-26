Глава Минприроды высказался за "зеленые облигации"

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минприроды России считает необходимым внедрять "зеленые облигации". Об этом в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"Совместно с Минфином считаем необходимым внедрять "зеленые облигации" и банковское проектное финансирование. Эти инструменты нашли широкое применение в мире. За три года рынок "зеленых облигаций" вырос в 15 раз. Пример работы этого инструмента у нас пока можно пересчитать по пальцам", - сказал Донской.
"Зеленые облигации" - это обычные облигации, специфика которых в том, что привлеченные инвестиции идут на финансирование экологических проектов.