Глава Минприроды высказался за "зеленые облигации"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минприроды России считает необходимым внедрять "зеленые облигации". Об этом в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Совместно с Минфином считаем необходимым внедрять "зеленые облигации" и банковское проектное финансирование. Эти инструменты нашли широкое применение в мире. За три года рынок "зеленых облигаций" вырос в 15 раз. Пример работы этого инструмента у нас пока можно пересчитать по пальцам", - сказал Донской.

"Зеленые облигации" - это обычные облигации, специфика которых в том, что привлеченные инвестиции идут на финансирование экологических проектов.