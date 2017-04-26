Глава Россвязи раскритиковал "Почту России" за закрытие пунктов доступа в интернет

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Россвязи Олег Духовницкий заявил, что "Почта России" нарушила закон, заморозив все пункты коллективного доступа (ПКД) в интернет, расположенные в ее отделениях. "Они нарушают закон, и им придется с этим разобраться", - сказал он журналистам.

Духовницкий заявил, что отсутствие финансирования "не повод". "Много где не получают (финансирования - прим. ТАСС), но как "Почта" - нельзя взять и выключить, мы же живем в правовом государстве", - сказал он.

Пункты коллективного доступа в интернет финансировались из фонда универсальной услуги связи, в этот фонд операторы ежегодно отчисляют 1,2% выручки. Несмотря на то, что по закону "О связи" эти средства должны направляться только на ПКД, таксофоны и строительство волоконно-оптических линий связи в малые поселения, в рамках секвестра бюджета был сокращен и этот фонд.

Духовницкий заметил, что в программе устранения цифрового неравенства, "конечно, можно поменять приоритеты", поскольку в больших городах ПКД не востребованы.

25 апреля замглавы "Почты России" Инесса Галактионова сообщила, что все 15 тыс. ПКД полностью закрыты из-за отсутствия финансирования, соответствующий контракт с "Ростелекомом" не продлен.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявлял, что и потребность в ПКД у населения постепенно отпадает, поскольку все больше россиян выходят в интернет со смартфона. Смартфон стал использоваться в более чем 60% случаев выхода в интернет, то есть ни настольный компьютер, ни ноутбук - это больше не лидирующие способы доступа, объяснял министр.