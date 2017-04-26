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На липецкой фабрике Roshen начались увольнения

Экономика и бизнес
26 апреля, 13:54 дата обновления: 26 апреля, 14:13 UTC+3
Генеральный директор предприятия сообщил, что предприятие остановило производство с 1 апреля
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Здание кондитерской фабрики Roshen в Липецке

Здание кондитерской фабрики Roshen в Липецке

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Липецкая кондитерская фабрика Roshen прекратила выпуск продукции с 1 апреля, все сотрудники будут уволены в течение апреля - мая. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Олег Казаков.

"С 1 апреля мы остановили производство продукции, сейчас мы ничего не производим. Все сотрудники будут уволены в течение апреля-мая. Останется несколько человек: охрана, бухгалтер и т.д.", - сказал Казаков.

По его словам, процесс увольнения сотрудников идет уже третий день. "У нас было порядка 700 человек, в день от 80 до 100 человек увольняется, сегодня третий день увольнений, то есть сейчас в районе 400 человек еще остаются на фабрике. Увольняют по сокращению с выплатой всех положенных пособий", - сказал Казаков.

Ранее сообщалось, что остановка работы кондитерской фабрики в Липецке связана с политическими и экономическими причинами. С 2013 года производство продукции Липецкой кондитерской фабрики сократилось в три раза, в том числе из-за резкого сокращения ассортимента после запрета Роспотребнадзором импортировать украинскую продукцию Roshen на территорию России, активной дискредитации работы фабрики в российских и украинских СМИ, давления органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции фабрики, общего снижения уровня покупательской способности населения.

Корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, в 2014-2016 годах получила и вывела в украинскую экономику дивиденды от Липецкой фабрики в размере $72,06 млн. Из этой суммы в бюджет Украины, сообщили в корпорации, было выплачено 125,63 млн гривен (около $4,8 млн) налогов. Остальные деньги, заверили в пресс-службе, "систематически вкладываются в благотворительные проекты и инвестируются в действующее на Украине производство".

Roshen - один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба - Винницкая область), а также Липецкую фабрику Roshen (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тысяч тонн продукции в год.

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