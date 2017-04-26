Электроподстанция за 2,4 млрд рублей начала работу на территории ОЭЗ "Липецк"

СЕЛО КАЗИНКА /Липецкая область/, 26 апреля. /ТАСС/. Электрическая подстанция за 2,4 млрд рублей начала работу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". Это первая подстанция, построенная на территории региона за последние 30 лет.

"Самая эффективная зона (особая экономическая зона - прим. ТАСС) - это в Липецке. Темпы привлечения инвесторов и резидентов за год утроилось, с тех пор как полномочия контроля передали губернаторам. Мы будем принимать решения об открытии новых ОЭЗ с учетом того, какая будет гарантирована отдача. Эта подстанция будет иметь огромное значение для расширения возможностей резидентов ОЭЗ "Липецк", - сказал на церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

По данным властей Липецкой области, это единственная подстанция, открытая на территории особых экономических зон России. "Есть в стране крупнее ОЭЗ, но в них вложено и больше средств. А здесь в Липецке при небольших вложениях удалось добиться удивительной эффективности. На 1 рубль российских бюджетных вложений привлекается 7 рублей иностранных инвестиций", - сказал губернатор Липецкой области Олег Королев.

Особая экономическая зона "Липецк" площадью почти 2,3 тыс. га создана в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ являются 47 компаний из 15 стран мира, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты ОЭЗ "Липецк" создали более 3 тыс. рабочих мест.

Компании заявили инвестиции в объеме 146 млрд рублей (освоено - 33,2 млрд рублей) и выпустили продукции на 42,8 млрд рублей.