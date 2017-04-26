Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электроподстанция за 2,4 млрд рублей начала работу на территории ОЭЗ "Липецк"

Экономика и бизнес
26 апреля, 18:17 UTC+3 СЕЛО КАЗИНКА область/ 26, апреля. /ТАСС
Это единственная подстанция, открытая на территории особых экономических зон России
Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕЛО КАЗИНКА /Липецкая область/, 26 апреля. /ТАСС/. Электрическая подстанция за 2,4 млрд рублей начала работу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". Это первая подстанция, построенная на территории региона за последние 30 лет.

"Самая эффективная зона (особая экономическая зона - прим. ТАСС) - это в Липецке. Темпы привлечения инвесторов и резидентов за год утроилось, с тех пор как полномочия контроля передали губернаторам. Мы будем принимать решения об открытии новых ОЭЗ с учетом того, какая будет гарантирована отдача. Эта подстанция будет иметь огромное значение для расширения возможностей резидентов ОЭЗ "Липецк", - сказал на церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

По данным властей Липецкой области, это единственная подстанция, открытая на территории особых экономических зон России. "Есть в стране крупнее ОЭЗ, но в них вложено и больше средств. А здесь в Липецке при небольших вложениях удалось добиться удивительной эффективности. На 1 рубль российских бюджетных вложений привлекается 7 рублей иностранных инвестиций", - сказал губернатор Липецкой области Олег Королев.

Особая экономическая зона "Липецк" площадью почти 2,3 тыс. га создана в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ являются 47 компаний из 15 стран мира, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты ОЭЗ "Липецк" создали более 3 тыс. рабочих мест.

Компании заявили инвестиции в объеме 146 млрд рублей (освоено - 33,2 млрд рублей) и выпустили продукции на 42,8 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
2
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
3
Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией в РФ
4
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
5
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
6
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
7
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
Темы дня
Загрузка...
Реклама