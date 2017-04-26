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Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с РФ в нефтяной сфере

Экономика и бизнес
26 апреля, 14:21 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Глава МИД Адель аль-Джубейр констатировал хорошее развитие двусторонних отношений за два последних года
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассчитывает на стратегическое сотрудничество с РФ, в частности, в инвестиционной и нефтяной сферах.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается развития наших отношений за два последних года, то здесь мы достигли большого количества успехов, особенно это касается укрепления сотрудничества в области инвестиций, торговли, отмечаю также обмен визитами наших бизнес-кругов и сотрудничество и координацию на рынках нефти, - отметил министр. - Рассчитываем и далее развивать это стратегическое сотрудничество".

Аль-Джубейр также заявил, что политические отношения между странами строятся на принципах "уважения суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела, соблюдения международной законности, отказа от навязывания тех или иных ценностей другим странам, уважении других цивилизаций". "Хотели бы, чтобы этими принципами руководствовались и другие страны", - добавил он.

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