Япония детально изучает российские предложения о сотрудничестве на юге Курил

ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. В Японии сейчас рассматривают предложенные Россией варианты сотрудничества на южной части Курил и намерены поднять на дальнейших переговорах вопрос о юридической базе таких проектов. Накануне предстоящей 27 апреля новой встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в интервью ТАСС об этом заявил заместитель главы японского МИД Такэо Акиба. В своем ведомстве он курирует переговоры с Россией.

"Если говорить о совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, то по итогам встречи лидеров двух стран в декабре прошлого года была достигнута договоренность начать консультации о сотрудничестве такого рода в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и других возможных областях, - сказал дипломат. - Все эти направления перспективны, если учесть потенциал четырех северных островов - их богатую природу, географические условия".

"18 марта, - напомнил Акиба - я провел консультации по вопросу о совместной хозяйственной деятельности с заместителем главы МИД России Игорем Моргуловым. Японская и российская стороны представили предложения по конкретным проектам, провели откровенные дискуссии. Сейчас идет тщательное изучение этих проектов, и в будущем мы обсудим их детали, включая рассмотрение вопроса о необходимой правовой основе".

Последний вопрос представляется экспертам особенно важным, поскольку в прошлом попытки договориться о сотрудничестве на юге Курил срывались из-за нежелания японской стороны оформлять необходимые российские документы. По мнению Токио, это стало бы признанием прав РФ на эти территории. В прошлом году премьер Абэ предложил подумать о выработке "особой системы" для совместных проектов, которая бы не ставила под сомнение позиции сторон по поводу принадлежности юга Курил.