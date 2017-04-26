Сенаторы поддерживают инициативу о запрете продажи алкоэнергетиков

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации поддерживает инициативу о запрете продажи алкоэнергетиков. Об этом заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Эти напитки вредны для здоровья. Мы поддерживаем подход о запрете производства и продажи алкоэнергетиков", - сказала она.
Ранее СМИ сообщили, что в России хотят запретить производство и продажу алкоэнергетиков, что соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов. Речь идет о напитках, содержащих менее 22% этилового спирта и тонизирующие вещества.