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Сенаторы поддерживают инициативу о запрете продажи алкоэнергетиков

Экономика и бизнес
26 апреля, 14:48 UTC+3
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходим и запрет производства данных напитков
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации поддерживает инициативу о запрете продажи алкоэнергетиков. Об этом заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Эти напитки вредны для здоровья. Мы поддерживаем подход о запрете производства и продажи алкоэнергетиков", - сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что в России хотят запретить производство и продажу алкоэнергетиков, что соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов. Речь идет о напитках, содержащих менее 22% этилового спирта и тонизирующие вещества.

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