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Костин: власти Украины "ставят палки в колеса" даже в процессе выхода ВТБ с рынка страны

Экономика и бизнес
26 апреля, 15:08 UTC+3
Глава ВТБ отметил, что его банк уйдет с украинского рынка так быстро, как ему "дадут уйти"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские власти "продолжают ставить палки в колеса" даже в процессе выхода группы ВТБ с рынка Украины, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров.

"Украинские власти продолжают нам ставить палки в колеса и в процессе ухода с этого рынка. Ситуация понятная, мы будем закрываться, будем уходить. Постепенно, или сразу уходить - это будет зависеть от того, какие возможности у нас там будут, и как нам там дадут уйти", - сказал он.

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