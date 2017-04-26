Костин: власти Украины "ставят палки в колеса" даже в процессе выхода ВТБ с рынка страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские власти "продолжают ставить палки в колеса" даже в процессе выхода группы ВТБ с рынка Украины, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров.

"Украинские власти продолжают нам ставить палки в колеса и в процессе ухода с этого рынка. Ситуация понятная, мы будем закрываться, будем уходить. Постепенно, или сразу уходить - это будет зависеть от того, какие возможности у нас там будут, и как нам там дадут уйти", - сказал он.