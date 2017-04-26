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Совфед одобрил закон об онлайн-кинотеатрах

Экономика и бизнес
26 апреля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Закон вводит обязанность владельца аудиовизуального сервиса установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для определения количества пользователей
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности аудиовизуальных сервисов в сети интернет. Документ сохраняет возможность для работы в РФ компаний с иностранными инвестициями, которые транслируют легальный контент.

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Он также "регламентирует правовой статус аудиовизуальных сервисов, монетизирующих свои услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющих видеоконтент по подписке (за плату)".

Закон вводит "обязанность владельца аудиовизуального сервиса и владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, предназначенных для определения количества пользователей информационного ресурса". Владельцам онлайн-кинотеатров не нужно будет удалять по требованию пользователя информацию о частной жизни гражданина.

Прописано и само понятие владельца аудиовизуального сервиса: им будет считаться владелец сайта или страницы сайта в интернете, информационной системы или программы, которые используются для формирования или организации распространения в интернете "совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ".

Установлено, что владельцем онлайн-кинотеатра может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства. При этом закон оставляет возможность работы иностранным компаниям.

Так, облегчен доступ для отечественных аудиовизуальных сервисов к иностранным инвестициям. Доля иностранного владения аудиовизуальным сервисом ограничена 20 процентами, но только для лиц, которые владеют иностранными аудиовизуальными сервисами (то есть сервисами, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от их общего числа). При этом превышение установленной доли иностранного участия во владении аудиовизуальным сервисом может быть согласовано с правительством РФ. Таким образом, российские онлайн-кинотеатры с иностранными инвестициями или капиталом смогут продолжить свою деятельность в Рунете.

Также уточнено, что аудиовизуальным сервисом не являются зарегистрированные сетевые издания, то есть СМИ, поисковые системы и информационные ресурсы, где аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями сети интернет. Также исключены положения, которые запрещали бы аудиовизуальным сервисам "проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума и информировать избирателей о кандидатах и об их избирательных объединениях".

Поправки в КоАП

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется рядом статей, которые вводят ответственность для владельца сервиса "за распространение незарегистрированных СМИ, за нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью (до 500 тыс. рублей для юридических лиц), за распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (до 1 млн рублей для юридических лиц), и за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений законодательства (до 3 млн рублей для юридических лиц за повторное неисполнение)". Рассматривать дела о блокировке кинотеатров в случае серьезных нарушений законодательства будет Мосгорсуд.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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