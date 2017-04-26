Титов: в России сегодня очень сложно вести честный бизнес

ЯЛТА, 26 апреля. /ТАСС/. Вести бизнес в России честно сегодня очень сложно, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос, возможно ли в текущих условиях вести бизнес в России честно и прозрачно, Титов заявил: "Очень сложно. Выживают те бизнесы, у которых достаточно высокая норма доходности. Коррупции со стороны контрольных органов стало меньше, это вам каждый бизнесмен скажет. Но на уровень административного гнета это не отразилось".

"Государство наше все никак не может преодолеть недоверие к бизнесу. Задача ставится не помогать его развитию, а отслеживать все до мелочей. Контролирующие органы считают, что борются с потенциальными жуликами, которых во что бы то ни стало надо поймать. Есть некоторые зоны большего понимания, где контрольно-надзорные органы все-таки меняют свой стиль работы. Но, вообще, продолжает царить принцип: "если вы не находитесь в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка", - считает Титов.