Орловская область ускорила подключение к газопроводу за счет внедрения моделей АСИ

ОРЕЛ, 26 апреля. /ТАСС/. В Орловской области на 45 дней сократились сроки подключения объектов к газопроводу благодаря внедрению в регионе 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Такие данные озвучил заместитель председателя облправительства по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов на региональном инвестиционном совете, передает пресс-служба правительства региона.

"В результате проведенной предварительной оценки текущих значений показателей инвестиционного климата Орловской области, используемых для формирования Национального рейтинга, отмечена положительная динамика. Так, время на регистрацию юридического лица сокращено до 3 дней, а количество этапов прохождения процедуры уменьшилось до четырех", - сказал Филатов. "Заметно уменьшилось среднее время присоединения объектов к газопроводу. В настоящее время подключиться к газовым сетям можно не за 180 дней, как в предыдущем периоде, а за 135 календарных дней", - отметил он.

По его словам, также в регионе сокращен до 89 дней срок получения разрешения на строительство жилья, что на 41 день меньше, чем потребовалось бы в 2015 году, а количество этапов прохождения процедуры сокращено с 12 до семи. Средний срок регистрации прав собственности в Орловской области также сокращен до 6. Время подключения объектов к электрическим сетям в текущем году в регионе составляет 90 календарных дней, количество этапов технологического присоединения к сетям сокращено до четырех.

"Оптимизация сроков получения необходимых документов уже сегодня помогает потенциальным инвесторам работать в более комфортных условиях и является эффективным механизмом их поддержки. Следует отметить, что начать свое дело заметно быстрее стало возможным и благодаря улучшению координации между территориальными федеральными ведомствами, отвечающими за этот процесс", - продолжил Филатов. "Продолжением данной работы является внедрение 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, направленных на достижение конкретных результатов до конца 2017 года", - добавил он.

По его словам, в результате внедрения целевых моделей к концу текущего года в регионе должны сократить сроки выдачи градостроительных планов земельных участков с 30 до 20 дней, сократить сроки прохождения экспертизы проектной документации с 60 до 45 дней, сократить сроки получения разрешения на строительство с 10 до 7 дней.

Губернатор Вадим Потомский отметил важность привлечения инвестиций. В беседе с корр. ТАСС он отметил, что стратегия Орловской области направлена на формирование благоприятной деловой среды, снятие административных барьеров, реализацию системы мер государственной поддержки для бизнеса.

О целевых моделях АСИ

Ранее губернатор Тюменской области, руководитель рабочей группы госсовета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ Владимир Якушев на заседании президиума госсовета в Ярославле сообщил, что инструментом внедрения целевых моделей АСИ являются региональные дорожные карты, которые будут внедряется посредством проектного управления. По словам Якушева, для успешного выполнения мероприятий карт необходимо провести обучение региональных команд. В частности, регионы готовы разработать карты по достижению показателей целевых моделей, у них есть резервы, которые позволят им их внедрить и улучшить в целом инвестиционный климат в регионе.

На заседании госсовета он представил 12 целевых моделей по привлечению инвестиций. По словам Якушева, каждая из них представляет собой систему факторов, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат. По каждому фактору определено целевое значение, к которому нужно стремиться, а также показатели, с помощью которых можно оценить процесс движения к поставленной цели.

В качестве примера тюменский губернатор привел, в частности, восьмую модель "Технологическое присоединение к электросетям", которая формировалась на успешных практиках сетевых организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской области, где созданы максимально удобные условия для потребителей - от подачи заявки до подключения. Для создания похожей девятой модели "Технологическое присоединение к сетям газоснабжения" своим опытом по сокращению сроков и стоимости подключения к газу через оптимизацию и унификацию процедур поделились Московская и Тюменская области. По сути, все основные процедуры, связанные с подключением к газу, сведены в этом случае в одном окне и четко прописаны по срокам.

Каждая модель была предварительно апробирована в регионах, на чьих практиках она была составлена. Внедрение моделей станет возможным после одобрения их президентом РФ.