Китай в I квартале увеличил импорт нефти на 15%, до 104,77 млн тонн

ПЕКИН, 26 апреля. /ТАСС/. Объем импортируемой Китаем нефти (ТН ВЭД код 2709) по итогам января-марта 2017 года увеличился на 15%, до 104,77 млн тонн. В стоимостном выражении рост составил 78,7%, до $40,82 млрд. Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии (СА) по итогам января-марта 2017 года составил 14,36 млн тонн (+4,9%) на общую сумму $5,72 млрд (+64,1%). Стоимость тонны нефти из СА выросла в среднем на $144, до $398 за тонну.

Поставка нефти из РФ в Китай за отчетный период выросла на 12%, до 13,58 млн тонн. Стоимость экспорта увеличилась на 74,1%, до $5,52 млрд. Средняя стоимость тонны достигла $406,5 (+$145).

Из Анголы в Китай поставлено 12,88 млн тонн (+12,7%). Стоимость экспорта составила $5,06 млрд (+64,3%). Средняя стоимость тонны выросла на $123, до $393.

Экспорт нефти из Ирака в Китай увеличился на 19,6%, до 9,6 млн тонн, Омана - на 9,1%, до 8,87 млн тонн, Ирана - на 8%, до 6,82 млн тонн. Доход от экспорта из Ирака вырос в 2 раза, до $3,73 млрд, Омана - на 55,2%, до $3,45 млрд, Ирана - на 87,6%, до $2,73 млрд. Средняя стоимость тонны из данных стран составила $388, $388,4 и $396,5 за тонну соответственно.

Из США по итогам первого квартала текущего года поставлено в Китай 443 тыс. тонн на общую сумму $198,5 млн.

По итогам января-марта 2017 года средняя стоимость тонны нефти для Китая выросла на $139, до $389,6 за тонну. Минимальная стоимость составила $289,8 за тонну (Венесуэла), максимальная - $436,7 (Азербайджан). Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года объем импортируемой Китаем нефти составил 381,01 млн тонн. В стоимостном выражении - $116,47 млрд. Из РФ в Китай экспортировано - 52,48 млн тонн, из Саудовской Аравии - 51 млн тонн нефти. Средняя стоимость тонны нефти для Китая сократилась на $95, до $306 за тонну.